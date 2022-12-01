СБУ допросила 20 монахинь, призывавших к «пробуждению матушки Руси»
На территории обители прошли обыски, изъяты документы и литература на русском языке.
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Служба безопасности Украины нагрянула с проверкой и обысками в Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата в Закарпатье. По данным следствия, там монахини призывали к «пробуждению матушки Руси». Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-аккаунте.
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