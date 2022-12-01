СБУ допросила 20 монахинь, призывавших к «пробуждению матушки Руси»

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Следователи допросили более 20 человек, в том числе с использованием полиграфа. Как отметили в СБУ, оперативники нашли и изъяли огромное количество агитационных материалов, а также литературы авторства русских деятелей. В найденных книгах и брошюрах отмечается, что Россию, Украину и Белоруссию нельзя разделить.

Ранее Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Кроме того, по данным СБУ, правоохранители нашли документы о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур. До этого стало известно, что сотрудники украинских спецслужб проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. СБУ искала оружие, взрывчатку и неких диверсантов, которые, по мнению силовиков, используют помещения Украинской православной церкви в качестве укрытия.