«Требуются очередные внешние вливания»: эксперт о визите Зеленского в США

Украина в настоящее время столкнулась с ситуацией, когда ее экономика «может схлопнуться» и гривна может резко обвалиться, уверен эксперт.

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обусловлен желанием заручиться поддержкой США перед зимней кампанией, которая будет сложной для Украины. Кроме того, Зеленский хочет вновь попросить финансовой и военной помощи, говорит Безпалько.

«Европейские лидеры отказываются поставлять Украине в массовом порядке вооружения в тех объемах, в которых она этого жаждет. В частности, Залужный (главнокомандующий украинской армии. - Прим. ред.) заявил о том, что ему необходимо порядка 300 танков, 300-400 или даже более БМП и примерно столько же орудий», - сказал эксперт в беседе со «Звездой».

Также, со слов специалиста, на самом деле европейские лидеры не хотят ссориться с Россией и окончательно рвать с ней связи и вмешиваться в конфликт в тех масштабах, которые могут стать фатальными для Европы.

«На фоне пакета в триллион долларов, на фоне экономической стагнации, инфляции двузначной и других деструктурирующих Европу факторов конечно же еще больше разгонять конфликт в Европе не хотят. Но ее могут заставить это сделать США», - уточнил Безпалько.

Специалист также добавил, что украинский лидер опасается зимнюю кампанию не только с точки зрения военной сферы, но и со стороны экономики. По мнению Безпалько, Украина в настоящее время столкнулась с ситуацией, когда ее экономика «может схлопнуться» и гривна может резко обвалиться.

«Для того чтобы предотвратить эти сценарии, требуются очередные внешние вливания. Эти вливания могут обеспечить только Соединенные Штаты Америки. Для того чтобы их получить, рутинная украинская тема должна вновь как-то зазвучать. Очевидно, что для этого и едет Зеленский в США», - резюмировал эксперт.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев заявил, что цель визита Владимира Зеленского в Вашингтон - попросить поддержку старого Конгресса США для Украины.