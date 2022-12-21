В стране и мире «Программы застолбить»: эксперт назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон Елизавета Потейчук Новый состав Конгресса США может демонстрировать иное отношение к американской помощи Украине в отличие от старого, считает эксперт. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - попросить поддержку старого Конгресса США для Украины. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. «Если новый конгресс соберется, там возможны изменения в отношении к Украине и американской помощи Украине. Он решил напоследок перед Рождеством выступить перед прежним конгрессом и, может быть, попытаться какие-то программы застолбить или договориться из администрации с конгрессом на будущее», - объяснил Рогулев. Напомним, в Белом доме подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, в частности, Зеленский проведет расширенные встречи с Байденом, а затем обратится к совместной сессии конгресса. Экспертное мнение и аналитика