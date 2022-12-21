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«Программы застолбить»: эксперт назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон

Елизавета Потейчук
10:19 21.12.2022
Новый состав Конгресса США может демонстрировать иное отношение к американской помощи Украине в отличие от старого, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - попросить поддержку старого Конгресса США для Украины. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Если новый конгресс соберется, там возможны изменения в отношении к Украине и американской помощи Украине. Он решил напоследок перед Рождеством выступить перед прежним конгрессом и, может быть, попытаться какие-то программы застолбить или договориться из администрации с конгрессом на будущее», - объяснил Рогулев.

Напомним, в Белом доме подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, в частности, Зеленский проведет расширенные встречи с Байденом, а затем обратится к совместной сессии конгресса.

Экспертное мнение и аналитика
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