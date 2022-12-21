«Программы застолбить»: эксперт назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон
Цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - попросить поддержку старого Конгресса США для Украины. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.
«Если новый конгресс соберется, там возможны изменения в отношении к Украине и американской помощи Украине. Он решил напоследок перед Рождеством выступить перед прежним конгрессом и, может быть, попытаться какие-то программы застолбить или договориться из администрации с конгрессом на будущее», - объяснил Рогулев.
Напомним, в Белом доме подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, в частности, Зеленский проведет расширенные встречи с Байденом, а затем обратится к совместной сессии конгресса.