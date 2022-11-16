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Белорусские пограничники сбили нарушивший границу украинский беспилотник

Анна Назайкина
17:59 16.11.2022
Дрон, оборудованный видеокамерой, сбили из автомата Калашникова.
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу украинский беспилотник
© Фото: gpkgovby, Telegram
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Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об очередной украинской провокации. Как утверждается, еще один дрон обнаружили на границе с Украиной.

«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Как уточняется, ситуация произошла в среду, 16 ноября, в Кобринском районе. Было отмечено, что беспилотник сбили пограничным нарядом из автомата Калашникова. В погранкомитете добавили, что украинские боевики оборудовали дрон камерой.

«Квадрокоптер ... применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», - заявили в комитете.

Также в ведомстве заявили, что по данному факту начали проводиться дополнительные проверочные мероприятия.

© gpkgovby, Telegram

Ранее председатель комитета Анатолий Лаппо заявил, что украинские националисты произвели подрыв почти всех мостов в направлении Гомеля и Мозыря.

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