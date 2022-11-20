Погранслужба Белоруссии показала кадры с перешедшим границу украинским военным

Провокации с украинской стороны могут привести к вооруженному столкновению, предупредили в республике.

© Видео: Пограничный комитет Беларуси © Фото: Пограничный комитет Беларуси

Вооруженный человек незаконно пересек границу Украины и Белоруссии и проводил на белорусской территории фото- и видеосъемку. Об этом сообщает Пограничный комитет республики.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 19 ноября около 16.00.

«Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

По данным Пограничного комитета, на территорию республики украинский военнослужащий вел фото- и видеосъемку, а также «искал или устанавливал что-то в снегу» — по факту ведется проверка. В Погранкомитете предупредили, что низкая дисциплина украинских формирований теробороны создает провокационные ситуации на границе, которые способны привести «к вооруженному боестолкновению».

Ранее белорусские пограничники сбили из автомата украинский квадрокоптер в Кобринском районе. В Погранкомитете считают, что дрон применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси.