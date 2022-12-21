«Значимое событие для Минобороны и страны в целом»: Бондарев о расширенном заседании коллегии МО РФ

Бондарев также считает, что будут приняты определенные серьезные решения для повышения боеготовности и боеспособности нашей армии.

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Председатель Комитета по обороне и безопасности Федерального собрания Российской Федерации Виктор Бондарев оценил заявления президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Сегодня значимое событие произошло не только в жизни Министерства обороны, но и страны в целом. Президент подвел итоги работы Минобороны, подвел итоги специальной военной операции, поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал, который принимает там участие и, естественно, поблагодарил всех жителей России за то, что оказывали и оказывают помощь армии», - сказал Бондарев.

Также председатель Комитета по обороне и безопасности Федерального собрания РФ считает, что после проведения заседания расширенной коллегии Минобороны России будут приняты определенные серьезные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии.

Напомним, немногим раннее президент Российской Федерации выступил с речью на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые, а также отметил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал.

На мероприятии с докладом выступил и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава Минобороны России затронул тему специальной военной операции РФ на Украине, а также ряд других важнейших задач.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов