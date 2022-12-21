Армия Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые Андрей Аркадьев ВС РФ сражаются мужественно и стойко, шаг за шагом решая поставленные задачи, отметил президент. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На новых территориях России будет обеспечена безопасность граждан РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Наши солдаты, сержанты и офицеры, сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут безусловно выполнены. На всех территориях РФ, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», - сказал глава государства. По словам президента, боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем, этот процесс будет наращиваться. Путин также поблагодарил всех, кто исполняет свой долг на боевом посту. Экспертное мнение и аналитика