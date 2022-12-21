Командующий РВСН заявил, что задачи с перевооружением на новые ракетные комплексы выполнены

Командующий РВСН также отметил, что задачи на следующий год сформированы, уточнены с учетом завершения года и будут выполнены.

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Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что задачи с перевооружением на новые ракетные комплексы выполнены и подвел итоги учебного и календарного года.

«В РВСН завершается не только учебный год, но уже и календарный год. Задачи, которые были поставлены, в первую очередь, связанные с перевооружением на новые ракетные комплексы, выполнены. К нашему профессиональному празднику на боевое дежурство заступили ракетные полки на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Ярс" в Бологовском ракетном соединении. И в Домбаровском ракетном соединении заступил очередной ракетный полк на комплекс "Авангард"», - сказал Сергей Каракаев.

Как отметил командующий РВСН, продолжаются дальнейшие работы по подготовке инфраструктуры для ракетного комплекса «Сармат» и планово проводятся испытания. В целом же, решая задачи этого года, РВСН выполняли задачи несения боевого дежурства в особом режиме, также проводили мероприятия боевой подготовки, рассказал Каракаев.

«В целом проведено более 200 учений, которые дали свои результаты. По итогам года, военным советом отмечены лучшими соединения на ракетном комплексе шахтного базирования "Ужурское" и подвижного грунтового ракетного комплекса "Йошкар-Олинское"», - сказал Сергей Каракаев.

Командующий РВСН также отметил, что задачи на следующий год сформированы, уточнены с учетом завершения года и будут выполнены.

Напомним, что раннее президент Российской Федерации выступил с речью на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые, а также отметил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал.

На мероприятии с докладом выступил и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава Минобороны России затронул тему специальной военной операции РФ на Украине, а также ряд других важнейших задач.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов