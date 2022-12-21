Корреспондент Punchbowl News: Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря

По данным журналиста американского издания, в среду президента Украины ждут в Конгрессе США.

© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в среду 21 декабря. О предстоящем визите Зеленского в США сообщил корреспондент издания Punchbowl News, освещающий события в Конгрессе США. Журналист поделился информацией в своем аккаунте в Twitter.

По данным Эндрю Десидерио, президента Украины ждут в Конгрессе США 21 декабря. Что еще входит в программу визита, не уточняется.

Напомним, что США активно поддерживают киевский режим, предоставляя Украине военную и финансовую помощь. Вашингтон поставил Киеву десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов. По мнению экспертов, запасы оружия на Западе из-за военной помощи Украине сильно сократились.