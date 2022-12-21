Путин, Шойгу и Герасимов посетили выставку после коллегии МО РФ

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Министерство обороны России опубликовало кадры посещения президентом Российской Федерации выставки в Национальном центре управления обороной РФ после завершения расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Вместе с главой Российского государства выставку посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации выступил с речью на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые, а также отметил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал.

На мероприятии с докладом выступил и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава Минобороны России затронул тему специальной военной операции РФ на Украине, а также ряд других важнейших задач.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов