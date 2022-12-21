Шойгу: надо обеспечить возможность пойти на контракт с первого дня прихода на службу
Министр обороны России заявил, что необходимо обеспечить гражданам возможность пойти на контракт с первого дня прихода на службу.
Он отметил стремление НАТО наращивать военный потенциал у границ России. К тому же, альянс пытается расширить себя за счет Финляндии и Швеции. Это значит, как заметил Шойгу, что надо предпринимать ответные меры, создавая группировку войск на северо-западе России.
«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», - подчеркнул Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины.
А президент России Владимир Путин заявил, что ограничений по финансированию нет, страна дает все, что просит армия.