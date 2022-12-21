Шойгу: ВС РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины

Шойгу также добавил, что начата реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года в соответствии с поручением президента РФ.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины.

«Первая помощь оказывается в течении 10 минут. В медицинские подразделения раненные попадают в течении часа, а в военные госпитали в течении первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненных. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины», - сказал министр обороны России на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Шойгу добавил, что начата реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года в соответствии с поручением президента РФ.

Ранее президент Российской Федерации на итоговой коллегии Министерства обороны РФ заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал. Лидер российского государства также поблагодарил всех военнослужащих, исполняющих свой долг на боевом посту.