Шойгу заявил, что Россия ведет большую работу по водоснабжению в ЛНР и ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шойгу заявил, что Россия ведет большую работу по водоснабжению в ЛНР и ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
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