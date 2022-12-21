Шойгу заявил, что Россия проведет стратегические учения «Запад-2023» в следующем году
Также глава Минобороны поручил реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток.
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В следующем году российские Вооруженные силы проведут учения «Запад-2023». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Коллегии Министерства обороны.
«В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток. Подготовить и провести маневры войск (сил) "Запад-2023"», - заявил Шойгу.
Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить призывной возраст.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов