Армия Шойгу заявил, что Россия проведет стратегические учения «Запад-2023» в следующем году Также глава Минобороны поручил реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В следующем году российские Вооруженные силы проведут учения «Запад-2023». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Коллегии Министерства обороны. «В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток. Подготовить и провести маневры войск (сил) "Запад-2023"», - заявил Шойгу. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить призывной возраст. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика