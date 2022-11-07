Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний
Новую российскую стратегическую атомную подлодку готовят к передаче Военно-морскому флоту, заявили в «Севмаше».
© Фото: Минобороны России
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» - она построена по тому же проекту 955А «Борей-А», что и «Генералиссимус Суворов»
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море, заявил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
Стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 «Борей-А» Санкт-петербургского ЦКБ «Рубин».