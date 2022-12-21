Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России

Российский премьер вышел на связь с дорожного участка в Подмосковье, который также будет открыт в ближайшее время.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт движению на двух дорогах на юге России - Северном обходе Анапы и участке федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском. Глава правительства принимал участие в церемонии открытия в режиме видеомоста, он выходил на связь с дорожного участка в Подмосковье, который также будет открыт в ближайшее время.

Северный обход Анапы позволит разгрузить городские улицы, а также сформирует скоростной коридор до федеральной трассы М-4 «Дон». Трасса А-157 свяжет аэропорт Минвод с курортными городами Ставрополья.

Ранее, 5 декабря, было открыто движение автомобилей по отремонтированной части Крымского моста. По участку проехал на автомобиле президент России Владимир Путин.