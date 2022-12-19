Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили после ремонта

Легковые автомобили и автобусы теперь могут проехать через мост, а вот грузовики пока переходят пролив на паромах.

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На Крымском мосту восстановили автомобильное движение. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

«Сегодня в 16:45 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

После теракта 8 октября два пролета моста были частично обрушены. Однако в кратчайшие сроки российские строители отремонтировали дорогу, и теперь по ней свободно могут ездить легковые автомобили, автобусы и поезда. Грузовые машины пока переправляются через пролив на паромах.

Корреспондент «Звезды» побывала на мосту и выяснила, как он выглядит после восстановительных работ. Сейчас на нем нет никаких повреждений и строительной техники тоже не видно. Водители говорят: все сделано отлично, как будто ничего не произошло.