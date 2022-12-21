Путин до Нового года не будет оглашать послание Федеральному собранию

Дмитрий Песков сообщил, что послание будет оглашено в следующем году.

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Президент России Владимир Путин не будет оглашать свое послание Федеральному собранию, это произойдет в следующем году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До Нового года, разумеется, Путин не будет оглашать послание. Сейчас график идет очень напряженный. Географически это произойдет в следующем году. По срокам будем уточнять», - заявил Песков журналистам.

Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание Федеральному собранию якобы состоится 27 декабря. В Кремле данную информацию опровергли.