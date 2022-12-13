В Кремле опровергли сообщения о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря

Пресс-секретарь президента ранее отмечал, что послание состоится до конца 2022 года.

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В Кремле опровергли сообщения о том, что президент России Владимир Путин обратиться к Федеральном собранию 27 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию об этом неверной.

«Нет, это неправильное сообщение», — сказал он.

О том, что президент может обратиться с посланием 27 декабря, ранее сообщил источник РИА Новости в Госдуме.

Накануне Песков сказал журналистам, что дату послания сообщат дополнительно. В ноябре он отмечал, что послание планируется в текущем году.