Источник назвал предполагаемую дату послания Путина Федеральному собранию

По информации собеседника РИА Новости, послание может состояться 27 декабря.

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

По его словам, «прошла такая информация», однако пока точно ничего неизвестно.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что дату послания сообщат дополнительно. В ноябре он уточнял, что послание планируется в текущем году.