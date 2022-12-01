Минфин: США и союзники успеют зафиксировать потолок цен на нефть из РФ до 5 декабря

Со слов замглавы минфина США Уолли Адейемо, потолок цен на нефть из РФ будет начинаться с $60 за баррель и постепенно может быть изменен.

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Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками планируют успеть запустить механизм ограничений цены на российскую нефть до пятого декабря. Об этом заявил замглавы министерства финансов США Уолли Адейемо.

«Я уверен, что мы делаем прогресс в том, чтобы заблокировать цену на нефть до дедлайна 5 декабря», - цитирует РИА Новости заявление Адейемо.

С его слов, потолок цен на нефть из РФ будет начинаться с $60 за баррель и постепенно может быть изменен. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал страны коллективного Запада, что официальная Москва не будет поставлять энергоносители в страны, вводящие ценовой потолок.

Накануне стало известно, что ключевые страны Евросоюза выступают за снижение предельного уровня цен на нефть из России до $60 долларов за баррель на фоне отсутствия соглашения между странами. До этого большинство членов ЕС согласились с потолком в $65-70 за баррель, что категорически не устроило Польшу и страны Прибалтики.