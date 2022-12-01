WSJ узнала, какой потолок цен на российскую нефть ЕК попросила утвердить страны ЕС

Сегодня представитель ЕК Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе сообщил, что в настоящий момент соглашения по предельной цене на нефть из России нет.

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Еврокомиссия обратилась к странам - участницам ЕС с просьбой установить потолок цен на нефть из России на отметке 60 долларов за баррель, передает Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Сегодня представитель ЕК Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе сообщил, что в настоящий момент соглашения по предельной цене на нефть из России нет. Было подчеркнуто, что европейские чиновники начали обсуждение этого предложения днем 1 декабря.

По данным газеты, в момент, когда члены Европейского союза сплотились вокруг потолка в 60 долларов за баррель, в Европейской комиссии полагают, что достижение такого соглашения возможно.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на свои источники, передавал, что ключевые страны Европейского союза считают необходимым снизить предельный уровень цен на черное золото из РФ до 60 долларов за баррель в связи с тем, что государствам - участникам ЕС на удается прийти к соглашению.