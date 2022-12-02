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Воздух свободы и встречи с родными: вернувшиеся из плена российские военные поделились эмоциями

Наталья Панталёва
10:39 02.12.2022
Освобожденные российские пленные снова на связи с родными. Съемочная группа Натальи Панталевой встречала бывших пленных на аэродроме Чкаловский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Чкаловском приземлился борт с российскими военнослужащими. Здесь их встречают журналисты и врачи. Бойцам окажут медицинскую и психологическую помощь. Совсем скоро они свяжутся со своими родными и близкими по телефону. Ил-76 подруливает как можно ближе к терминалу. На борту российские военные, которые провели в плену долгие месяцы. И наконец они дома. Первый телефонный звонок конечно же родным и близким.

«Ну вот, я живой и здоровый! Бабушке дай трубку! Живой и здоровый, не переживайте», - говорит освобожденный военнослужащий Александр.

Тяжелораненых сразу же увозят в больницы, другие рассаживаются в автобусы. Теперь они в безопасности. Все самое страшное позади. В плену бойцы пережили настоящий ужас - жестокие пытки, голод, холод и оскорбления. Националисты постоянно давили на психику российских солдат - заставляли петь украинские песни и прославлять Бандеру.

«Они заставляли нас учить гимн Украины, молитвы за Украину и учить песни про Степана Бандеру. За неисполнение этого нас заставляли приседать и отжиматься. Тех, кто ранен. Они вообще там издеваются над нами. Нас оскорбляли. Говорили: "Чтоб вы сдохли. Еще раз приедете, я вас задушу своими руками"», - рассказывает один из освобожденных.

Об этих издевательствах военные хотели бы поскорее забыть, но важно выговориться о том, что пришлось пережить.

«Самое плохое было то, что ты не знаешь, что с тобой будет завтра или через минуту, и неизвестность», - признается один из военнослужащих.

Военные до последнего верили - их вызволят из плена. Выжить помогли мысли о родных, о доме, о том, что здесь их ждут. Среди 50 освобожденных 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь - из Луганской. Вернуть их удалось в результате длительных переговоров. Впереди наших воинов ждет лечение и долгая полноценная реабилитация. И теперь они смогут уже не по телефону или видеосвязи, а вживую увидеться с родными.

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