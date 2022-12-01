«Могли пристрелить»: вернувшийся военнослужащий рассказал об обращении в украинском плену

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Освобожденный из украинского плена военнослужащий из Донецкой народной республики рассказал корреспонденту «Звезды» о трудностях, которые ему пришлось пережить в застенках киевского режима.

«Первые пару дней моя жизнь ничего не стоила. Могли меня пристрелить, я был даже не военнопленный. Больше всего я боялся пыток. Думал, что просто пристрелят, если попадусь. Но были допросы, издевательства. Это буквально продолжалось три дня, потом отправили меня в СИЗО, где было поспокойнее. Оказали помощь, забинтовали, давали книги, кормили, так что голодным не был», - признался военнослужащий.

Со слов молодого человека, в плену остались его боевые товарищи, на возвращение которых он рассчитывает в ближайшее время.

«Сейчас холода, не за горами новогодние праздники. Хочу, чтобы они тоже вернулись и встретили их вместе со своими семьями. Сейчас пройду реабилитацию, подлечусь и вернусь обратно в Донецк. А так, в плену я с 24 апреля. Немалый срок, но слава Богу выжил, цел», - добавил боец.

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области сегодня вечером. Спецборт доставил на Родину 50 освобожденных военнослужащих. В их числе 12 человек из Донецкой народной республики, восемь из Луганской и еще 30 бойцов из других регионов. Сразу после возвращения, военнослужащих направят в госпитали МО РФ для медицинского обследования и оказания всей необходимой помощи в реабилитации.