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Марочко: число дезертиров среди украинских боевиков выросло после заявления главы ЕК

Сергей Лебедев
10:32 02.12.2022
Также увеличилось число фактов употребления наркотических и алкогольных веществ.
Марочко: число дезертиров среди украинских боевиков выросло после заявления главы ЕК
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Националисты начали самовольно покидать свои позиции после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских боевиков за последние девять месяцев. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий и неуставных взаимоотношений. Увеличилось число фактов употребления наркотических и алкогольных веществ», - цитирует ТАСС Андрея Марочко.

Он отметил, что слова Урсулы фон дер Ляйен о потерях негативно отразились на морально-психологическом состоянии националистов. Их родственники, по словам Марочко, начали «штурмовать» военкоматы.

Напомним, недавно Урсула фон дер Ляйен заявила, что в результате боевых действий было убито 100 тысяч украинских боевиков. Глава ЕК также рассказала о планах создать фонд для восстановления Украины из замороженных российских активов.

Позже из ее Twitter пропало это заявление, а опубликованное видео было отредактировано

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