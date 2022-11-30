Еврокомиссия вырезала из заявления главы ЕК данные об украинских потерях
Еврокомиссия убрала из заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен цифры по погибшим украинским боевикам.
Ранее глава Еврокомиссии призывала привлечь Москву к «международной ответственности» за происходящее на Украине. Также она предложила из замороженных 319 миллиардов евро российских активов создать фонд ЕС для компенсаций киевскому режиму.
Фон дер Ляйен в своем заявлении обратила внимание на то, что, в частности, по информации на настоящий момент, «погибли более 100 тысяч военных». Однако впоследствии момент с данными о погибших вырезали и из видео, и из текста.
Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинат заявила в Twitter, что в словах главы ЕК допущена «неточность», оценка, основой для которой послужили «данные внешних источников».
В сентябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что общие потери противника составили более 100 тысяч, из них погибшие - 61 207 человек.