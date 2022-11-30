Еврокомиссия вырезала из заявления главы ЕК данные об украинских потерях

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Еврокомиссия убрала из заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен цифры по погибшим украинским боевикам.

Ранее глава Еврокомиссии призывала привлечь Москву к «международной ответственности» за происходящее на Украине. Также она предложила из замороженных 319 миллиардов евро российских активов создать фонд ЕС для компенсаций киевскому режиму.

Фон дер Ляйен в своем заявлении обратила внимание на то, что, в частности, по информации на настоящий момент, «погибли более 100 тысяч военных». Однако впоследствии момент с данными о погибших вырезали и из видео, и из текста.

Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинат заявила в Twitter, что в словах главы ЕК допущена «неточность», оценка, основой для которой послужили «данные внешних источников».

В сентябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что общие потери противника составили более 100 тысяч, из них погибшие - 61 207 человек.