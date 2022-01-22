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На Украине сообщили о временном запрете железнодорожного транзита в Польшу

Марина Крижановская
01:00 22.01.2022
Сообщается, что причиной послужила устаревшая польская инфраструктура и скопление вагонов на границе с Польшей.
На Украине сообщили о временном запрете железнодорожного транзита в Польшу
© Фото: uz.gov.ua
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«Укржелдорога» временно ограничила железнодорожное сообщение с Польшей. Пресс-служба перевозчика сообщила украинскому агентству «Укринформ» о данном принятом решении ввиду намерения «уменьшения простоя вагонов компании на территории Польши».

«Польская железная дорога не идет на системное решение проблемы. С целью уменьшения простоя вагонов компании на территории Польши было принято решение ввести временный запрет железнодорожного транзита по Украине в Польшу», - приводит сообщение агентства ТАСС.

Украинская сторона отмечает необходимость совместных действий для решения накопившихся проблем.

«[Чтобы] решить две проблемы: ситуативную - это скопление вагонов, и системную - это устаревшая инфраструктура и тарифная политика», - сообщила «Укржелдорога».

В четверг, 21 января, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык заявил, что срок годности вооружения, которое Великобритания поставила Киеву для якобы «сдерживания российской агрессии», истекает. Он предположил, что данное вооружение нужно использовать до тех пор, пока оно не стало непригодным. До этого сообщалось об осуществлении поставок Великобританией Вооруженным силам Украины партии военной помощи в виде легких противотанковых средств.

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