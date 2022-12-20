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«Ярко выраженная русофобия»: Ярошенко об условиях в американской тюрьме

Алексей Курильченко
09:20 20.12.2022
Летчик также рассказал о невыносимых условиях в заключении, которые ухудшились во время пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Летчик и член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко, возвращенный в Россию в апреле этого года, рассказал в эфире программы «Между тем с Наталией Метлиной» на телеканале «Звезда» об условиях содержания в американской тюрьме. По словам Ярошенко, он постоянно ощущал, что персонал тюрьмы ненавидит его из-за национальности.

«Русофобия... ярко выраженная. Регулярно сажали в карцер. До последнего момента - если вы видели как меня вывозили из Америки - я был закован в кандалы. Потому что моя позиция был неизменима - никаких дел с американскими властями я не имел и иметь не буду», - рассказал летчик.

При этом Ярошенко отметил, что среди заключенных русофобию проявляли лишь белокожие. Темнокожие и латиноамериканские заключенные относились к сокамернику из России нейтрально - у них «были свои проблемы».

Также Ярошенко рассказал о невыносимых условиях содержания в тюрьмах США. Заключенные подвергались регулярным обыскам, заключались в карцер. Из-за плохого питания Ярошенко сильно похудел. Последние годы своего заключения Ярошенко проводил на фоне пандемии коронавируса, что тоже отразилось на условиях содержания.

«Последние два года мы были полностью закрыты - в связи с коронавирусом. Нас закрыли по баракам. Каждый барак на сто человек - с железными нарами, без подушек, с маленьким матрасом. Маленькое замкнутое пространство, без вентиляции. Около меня заболел один заключенный, просил о помощи. Медперсонал пришел, говорит: "полежи, все пройдет". Через три дня он умер», - рассказал Ярошенко.

Полное интервью с Константином Ярошенко смотрите в выпуске программы «Между тем с Наталией Метлиной» на сайте телеканала «Звезда».

Напомним, в апреле в российском МИД сообщили об обмене американского студента Тревора Рида, признанного виновным в применении насилия в отношении представителей власти, на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.

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