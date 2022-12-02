От получения цели до выстрела - считанные минуты: кадры работы «Гвоздик» и «Нона-С» под Артемовском

Если ВС РФ возьмут Артемовск - это будет означать провал боевиков в ДНР.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) по бездорожью движутся в сторону линии соприкосновения на Артемовском направлении. Сейчас в окрестностях Артемовска ВС РФ ведут наступление и готовятся окружить город.

САУ «Нона-С» и «Гвоздика» используются артиллеристами-десантниками. Высокая мобильность САУ и оперативная работа наводчиков помогают расчету быстро менять позиции и прицельно бить по противнику.

«Били по целям для поддержки наступления: штурмовики, пехота. Время от получения цели до открытия огня - не более 10 минут. Орудие крайне эффективно в контрбатарейной борьбе», - рассказал командир САУ «Гвоздика» с позывным «Ангара-2».

Выпустив три 122-х миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, «Гвоздика» сразу покидает огневую позицию. В последнее время украинские националисты под Артемовском не так активно ведут контрбатарейную борьбу, ведь с каждым днём их положение в городе становится всё более шатким.

В результате успешного продвижения российских войск бои за Артемовск идут уже в самом городе, имеющем стратегическое значение. Из него открываются пути ко всем населенным пунктам ДНР, подконтрольным киевскому режиму. Также в нем расположены склады вооружения и боеприпасов. Потеря Артемовска для националистов будет означать провал в ДНР.

Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. На недавней коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил важность эффективного огневого поражения противника средствами артиллерии для достижения целей СВО.