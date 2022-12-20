Глава Чувашии прокомментировал ситуацию со взрывом на газопроводе

Глава Чувашии сообщил, что в ближайшее время оперативные службы разберутся в деталях происшествия.

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Глава Чувашской Республики Олег Николаев прокомментировал ситуацию со взрывом на газопроводе в Вурнарском районе.

«При производстве строительно-монтажных работ, возможно ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа. Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные необходимые мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия», - заявил Олег Николаев.

Глава Чувашской Республики также сообщил, что в ближайшее время оперативные службы разберутся в деталях происшествия и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, а также выполнить все необходимые действия для возобновления работы в штатном режиме.

«Если будет необходима какая-то помощь, мы все решения примем в ближайшее время», - добавил глава республики.

Напомним, что в Вурнарском районе Чувашской Республики произошел крупный пожар. МЧС РФ сообщило, что произошел взрыв на магистральном газопроводе, в результате чего погибли три человека. Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов сообщил, что на объекте велись строительные работы.