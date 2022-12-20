При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека

Глава сельского поселения Калинино сообщила, что на газопроводе шли ремонтные работы.

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В результате крупного пожара на газопроводе в селе Калинино в Чувашии погибли три человека. Об этом сообщает МЧС РФ.

Также ведомство подтвердило информацию об одном пострадавшем при пожаре на газопроводе.

Сообщается, что при устранении пожара задействовано четыре единицы пожарной техники. Локализовать возгорание пока не удалось.

Глава сельского поселения Ольга Смирнова также сообщила о жертвах происшествия. Кроме того, согласно ее словам, на газопроводе шли ремонтные работы.