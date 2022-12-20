Глава Вурнарского района Чувашии прокомментировал ситуацию со взрывом на газопроводе

По словам главы района, взрыв произошел примерно в 600-700 метрах от населенного пункта Ямбахтино.

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Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов сразу же выехал на место взрыва газопровода в Чувашии.

«Взрыв на магистральном газопроводе Помары - Уренгой - Ужгород. Примерно в 600-700 метрах от населенного пункта Ямбахтино», - прокомментировал глава района.

Он отметил, что на объекте велись строительные работы. Согласно словам Тихонова, по неизвестным причинам произошло возгорание. Погибли три человека, один выжил, сообщил глава администрации Вурнарского района.

Напомним, МЧС РФ сообщило, что в результате крупного пожара на газопроводе в селе Калинино в Чувашии погибли три человека. Глава сельского поселения Ольга Смирнова сообщила, что на газопроводе велись ремонтные работы.