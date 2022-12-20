Секреты лаборатории: как украинцы проводили испытания препаратов на жителях Рубежного

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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в освобожденном нашими войсками городе Рубежное в Луганской Народной Республике и показал здание, где проводились испытания иностранных препаратов, которые могли иметь побочные последствия.

Внутри была оборудована биолаборатория, где тестировались лекарства. По словам журналиста, Украина испытывала неизвестные препараты из США и Великобритании на людях под видом безопасных исследований.

«Вот этот шкаф - часть дорогостоящего лабораторного оборудования, в котором можно было выращивать бактерии, заражать таблетки. Также здесь тестировались препараты из США и Англии. На коробке можно увидеть надпись UK. У них эти препараты были запрещены или низкого качества считались. Ну а здесь можно было совершенно бесплатно либо за считаные копейки, как нам рассказали, за десять тысяч гривен, проводить эксперименты на мирном населении», - сказал Лапик.

Ранее в России предложили создать комитет для оценки достижений, касающихся темы биологического оружия.

Также о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия заявила парламентская ассамблея ОДКБ.