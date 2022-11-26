МО РФ: Россия предлагает создать комитет для оценки достижений, касающихся темы биооружия
По словам начальника РХБЗ, в МО РФ также обеспокоены испытаниями на Украине возбудителей инфекций и токсичных веществ на людях.
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российская сторона предложила создать научно-консультативный комитет для оценки достижений, имеющих отношение к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Указанное предложение связано с возникающими вызовами и угрозами, отметил начальник РХБЗ.
«Предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников», - указал Кириллов на брифинге.
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