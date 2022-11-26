МО РФ: Россия предлагает создать комитет для оценки достижений, касающихся темы биооружия

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Вместе с тем, по словам Игоря Кириллова, в оборонном ведомстве выразили обеспокоенность испытаниями на Украине возбудителей инфекций и токсичных веществ на людях.

Ранее отличившимся в спецоперации на Украине военнослужащим подразделений РХБЗ вручили госнаграды на передовой.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.