В документе, поддержанном в ходе XV пленарного заседания ПА ОДКБ, говорится о приверженности миру, свободному от биологического оружия.

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Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности приняла заявление о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия. Об этом говорится в документе, поддержанном на XV пленарном заседании ПА ОДКБ, которое проводит сегодня, 5 декабря председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ, объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению Конвенции (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - КБТО) на пространстве Организации и укреплению законодательной базы в данной области», - говорится в заявлении.

Кроме того, в ПА ОДКБ призывают использовать площадки Межпарламентского союза и других международных парламентских организаций для содействия выполнению положений КБТО. В заявлении указано, что несоблюдение Конвенции может привести к возникновению потенциальных биологических угроз.

Кроме того, Володин сегодня заявил о необходимости коллективных мер защиты граждан стран ОДКБ от биологических угроз. Он также обвинил Соединенные Штаты в военно-биологической деятельности на Украине.