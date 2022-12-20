В стране и мире Борисов: следующий «Союз» может полететь к МКС пустым, чтобы забрать экипаж предыдущего Анастасия Бобылева Ранее стало известно о повреждении на корабле «Союз МС-22». В случае угрозы жизни экипажа, следующий корабль сможет отправиться на МКС раньше времени, чтобы космонавты могли эвакуироваться. © Фото: Роскосмос, Globallookpress Читайте нас на: Если экипаж «Союза МС-22» понадобится забрать, следующий корабль сможет полететь к МКС в беспилотном варианте. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов «У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23, который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22"», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24». Более того, при необходимости «Союз МС-23» сможет стартовать раньше, чем планировалось изначально - 19 февраля, а не 16 марта. Однако, как сообщил Борисов, пока в «Роскосмосе» надеются на штатное завершение экспедиции. Повреждение внешней обшивки корабля заметили 15 декабря. Пострадал приборно-агрегатный отсек. Возможной причиной инцидента является столкновение с небольшим метеоритом. Экспертное мнение и аналитика