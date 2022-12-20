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Борисов: следующий «Союз» может полететь к МКС пустым, чтобы забрать экипаж предыдущего

Анастасия Бобылева
16:36 20.12.2022
Ранее стало известно о повреждении на корабле «Союз МС-22». В случае угрозы жизни экипажа, следующий корабль сможет отправиться на МКС раньше времени, чтобы космонавты могли эвакуироваться.
Борисов: следующий «Союз» может полететь к МКС пустым, чтобы забрать экипаж предыдущего
© Фото: Роскосмос, Globallookpress
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Если экипаж «Союза МС-22» понадобится забрать, следующий корабль сможет полететь к МКС в беспилотном варианте. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

«У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23, который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22"», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Более того, при необходимости «Союз МС-23» сможет стартовать раньше, чем планировалось изначально - 19 февраля, а не 16 марта. Однако, как сообщил Борисов, пока в «Роскосмосе» надеются на штатное завершение экспедиции.

Повреждение внешней обшивки корабля заметили 15 декабря. Пострадал  приборно-агрегатный отсек. Возможной причиной инцидента является столкновение с небольшим метеоритом.

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