Борисов: следующий «Союз» может полететь к МКС пустым, чтобы забрать экипаж предыдущего
Если экипаж «Союза МС-22» понадобится забрать, следующий корабль сможет полететь к МКС в беспилотном варианте. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов
«У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23, который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22"», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».
Более того, при необходимости «Союз МС-23» сможет стартовать раньше, чем планировалось изначально - 19 февраля, а не 16 марта. Однако, как сообщил Борисов, пока в «Роскосмосе» надеются на штатное завершение экспедиции.
Повреждение внешней обшивки корабля заметили 15 декабря. Пострадал приборно-агрегатный отсек. Возможной причиной инцидента является столкновение с небольшим метеоритом.