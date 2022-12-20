Глава Роскосмоса заявил, что надеется на штатное завершение экспедиции «Союза МС-22»

До этого Роскосмос сообщил об обнаружении места повреждения на корабле «Союз МС-22».

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что будет надеяться, что завершение экспедиции корабля «Союз МС-22» с разгерметизированной системой охлаждения пройдет штатно. Об этом глава Роскосмоса сказал во время сеанса связи с экипажем российского сегмента Международной космической станции (МКС).

«Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции», - передает NASA слова Борисова.

Ранее Роскосмос сообщил об обнаружении места повреждения «Союза МС-22». Специалисты нашли вероятное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля.

Напомним, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки корабля «Союз МС-22». На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Возможной причиной повреждения на корабле называли падение микрометеорита. Из-за этого выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось в очередной раз отложить.