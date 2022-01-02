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Пассажиры попавшего в ДТП под Рязанью автобуса выехали в Астрахань

Роман Захаров
20:16 02.01.2022
Правительство Рязанской области обнародовало видео отбытия пассажиров попавшего в аварию автобуса в Астрахань.
© Видео: ryazangov, telegram © Фото: Антон Попов, flickr
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Пассажиры, находившиеся в пункте временного размещения после аварии с автобусом под Рязанью, выехали в Астрахань. Об этом информирует правительство Рязанской области.

«Автобус с людьми, которые после ДТП в Скопинском районе находились в пункте временного размещения, отправился в Астрахань», - сказано в сообщении руководства региона в Telegram-канале.

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, в воскресенье, 2 января, въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Жертвами ДТП стали пять человек, включая водителя транспортного средства, 22 человека получили различные травмы. Правоохранительными органами были заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем из-за переутомления.

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