Пассажиры попавшего в ДТП под Рязанью автобуса выехали в Астрахань

Пассажиры, находившиеся в пункте временного размещения после аварии с автобусом под Рязанью, выехали в Астрахань. Об этом информирует правительство Рязанской области.

«Автобус с людьми, которые после ДТП в Скопинском районе находились в пункте временного размещения, отправился в Астрахань», - сказано в сообщении руководства региона в Telegram-канале.

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, в воскресенье, 2 января, въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Жертвами ДТП стали пять человек, включая водителя транспортного средства, 22 человека получили различные травмы. Правоохранительными органами были заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем из-за переутомления.