Опубликованы кадры из салона автобуса, попавшего в страшное ДТП под Рязанью

В распоряжении «Звезды» оказались видео, снятые из салона автобуса, разбившегося в Рязанской области. На кадрах видно, как сильно пострадало транспортное средство не только снаружи, но и изнутри - выбиты стекла, прогнуты стены, смяты кресла.

Напомним, что при столкновении транспортного средства с опорой железнодорожного моста, предварительно, погибли пять человек, еще 21 пострадал. В салоне транспортного средства в общей сложности находилось 52 человека.

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительной версии, могло произойти из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смертельной аварии. Ход и результаты проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее сын одной из пострадавших в аварии под Рязанью рассказал «Звезде», что его мама Зульфия Муксимова ехала в автобусе к родственникам отмечать праздники. В момент аварии женщина спала и проснулась от сильного удара.