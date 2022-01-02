Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Рязанью

После смертельной аварии в Рязанской области, которая произошла сегодня утром на автодороге Москва-Астрахань, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Рязанской области рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом. Как утверждается, в салоне транспортного средства в общей сложности находилось 52 человека. По последним данным, в результате аварии пострадал 21 человек, пятеро погибли.

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительной версии, могло произойти из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смертельной аварии. Ход и результаты проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.