Врио главы ДНР Пушилин получил орден «За заслуги перед Отечеством» из рук президента России

Денис Пушилин признался, что он горд руководить регионом с такими стойкими людьми. Он заметил, что и сейчас жителям Донецкой Народной Республики приходится непросто. Но, как отметил Пушилин, теперь люди не одни, а вместе с Россией, и поэтому они победят.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин получил орден «За заслуги перед Отечеством». В Кремлевском дворце награду ему вручил президент России Владимир Путин.

«Спасибо за столь высокую награду. Несомненно, эта награда каждого жителя ДНР. Врача, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика. Всех тех, кто за восемь лет остался собой, верен себе, выдержал такие непростые моменты, когда было очень непросто», - заявил Пушилин.

Денис Пушилин признался, что он горд руководить регионом с такими стойкими людьми. Он заметил, что и сейчас жителям Донецкой Народной Республики приходится непросто. Но, как отметил Пушилин, теперь люди не одни, а вместе с Россией, и поэтому они победят.

Также из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» получил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Кроме этого, Путин сказал, что Россия восхищается выполняющими ратный долг в ходе спецоперации людьми.