Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» врио главы ЛНР Пасечнику

Главы Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей удостоены высоких государственных наград на церемонии в Кремле.

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Президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения проходит в Кремле.

«Мы этот путь прошли вместе, всей республикой. Я считаю, что эта награда - это не только моя награда, это награда каждого жителя Луганской Народной Республики», - сказал Пасечник на церемонии.

Аналогичной награды был удостоен врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.