Путин: Россия восхищается выполняющими ратный долг в ходе спецоперации людьми

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Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали за защиту Донбасса и которые выполняют свой ратный долг в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования... Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях», - заявил Путин.

Сегодня в Кремле Путин проводит церемонию вручения государственных наград. Среди награждаемых - врио глав новых субъектов РФ Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.