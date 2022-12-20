Проект бюджета США запрещает выделять средства боевикам «Азова»*

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Проект бюджета США на 2023 год запрещает выделение средств для украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом информирует РИА Новости.

Так, исходя из документа, формулировки о запрете использовать выделяемые средства на поддержку нацбата в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год не было. Кроме того, проект на 2023 год ограничивает допустимую стоимость передаваемого Украине военного оборудования до суммы 14,5 миллиарда долларов.

Напомним, следователи завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 украинских боевиков и националистов батальона «Азов»*. Речь идет о лицах, которые совершили военные преступления в отношении мирных граждан.

В мае Генпрокуратура РФ попросила признать террористическим украинский батальон «Азов»*. Ведомство установило, что боевики нацбата применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.