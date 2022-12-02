СМИ: около 70 украинских боевиков, в том числе азовцы*, пойдут под суд в Донецке

Речь идет о лицах, которые совершили военные преступления в отношении мирных граждан.

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Следователи завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 бойцов ВСУ и боевиков украинского националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Было уточнено, что речь идет о лицах, которые совершили военные преступления в отношении мирных граждан.

«Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также "Азова"*», - говорится в сообщении.

Как утверждается, дела передали в Донецк. По словам собеседника агентства, есть данные, что боевиков будут судить в столице Донецкой Народной Республики.

Утром 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.