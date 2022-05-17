Генпрокуратура РФ попросила признать террористическим украинский батальон «Азов»*
Верховный суд России рассмотрит дело о признании украинского отряда спецназначения «Азов»* террористической организацией. Заседание пройдет 26 мая, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
«Минюст России информирует, что административное дело... о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов"*... террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая 2022 года», - говорится в сообщении.
Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ, уточнили в ведомстве «Интерфаксу». В Минюсте добавили, что заседание в здании Верховного суда пройдет в закрытом режиме.
С 16 мая укрывавшиеся на «Азовстали» в Мариуполе боевики спецподразделения «Азов»* сдаются в плен. За прошедшие сутки вышли 265 националистов, из которых 51 - тяжело ранены. Кадры сдачи в боевиков в плен публиковало Минобороны России.
* В отношении участников формирования в России открыты уголовные дела.