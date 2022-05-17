В стране и мире Генпрокуратура РФ попросила признать террористическим украинский батальон «Азов»* Анна Касаткина Заседание Верховного суда о признании батальона террористической организацией пройдет 26 мая. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Верховный суд России рассмотрит дело о признании украинского отряда спецназначения «Азов»* террористической организацией. Заседание пройдет 26 мая, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. «Минюст России информирует, что административное дело... о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов"*... террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая 2022 года», - говорится в сообщении. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ, уточнили в ведомстве «Интерфаксу». В Минюсте добавили, что заседание в здании Верховного суда пройдет в закрытом режиме. С 16 мая укрывавшиеся на «Азовстали» в Мариуполе боевики спецподразделения «Азов»* сдаются в плен. За прошедшие сутки вышли 265 националистов, из которых 51 - тяжело ранены. Кадры сдачи в боевиков в плен публиковало Минобороны России. * В отношении участников формирования в России открыты уголовные дела. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика