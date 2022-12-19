Непомерные аппетиты: как первая леди и премьер Украины собирали новые пожертвования во Франции

Осведомленные источники писали, что Елена Зеленская уехала с детьми из страны еще до начала спецоперации, да и сейчас неделями путешествует по Европе.

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Пока соотечественники остаются без тепла и света, первая леди Украины продолжает колесить по Европе. На этой неделе жена украинского президента, посетив Лондон и Берлин, проводит время в Париже. Французские каникулы Зеленской начались в Елисейском дворце. Рождественская елка, почетный караул, кортеж, первая леди Франции Бриджит Макрон встречает у входа, трогательные объятия на камеру.

Из Елисейского дворца Елена Зеленская поехала в Национальную библиотеку Франции, чтобы передать «Энциклопедию современной Украины», а после - отправилась раздавать интервью. Рассказала об ужасах украинского конфликта. Только где она могла на них насмотреться? На вилле в Италии? Или в Ницце? Осведомленные источники писали, что Елена Зеленская уехала с детьми из страны еще до начала спецоперации, да и сейчас неделями путешествует по Европе.

«Мы постоянно в напряжении, 10 месяцев, и уже даже больше. В первые месяцы мы думали, что это может быстро закончится, а сейчас нам кажется, что это продлится долго. Ведь мы не знаем, когда закончится этот марафон за жизнь. Например, сегодня ночью я проснулась в гостинице в Париже, меня разбудил незнакомый звук. Первая мысль была: там что-то взорвалось, лишь потом я осознала, что я в безопасности», - говорит Зеленская.

В Париж вместе с Еленой Зеленской прилетел и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. А французский лидер Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце целую конференцию. В ожидании украинских гостей президент Франции вел себя крайне странно: корчил гримасы, подмигивал, будто посылал кому-то сигналы. Потом расцеловал Елену Зеленскую, она при этом стояла с недовольным лицом и быстро ушла общаться с Урсулой фон дер Ляйен и Анналеной Бербок. Цель конференции - собрать деньги, чтобы Украина смогла продержаться этой холодной зимой.

По итогам конференции выяснилось, что Франция пожертвует Киеву около миллиарда евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придумала компромисс между помощью и экономией. Про генераторы, о которых просила Зеленская, она ничего не сказала, зато пообещала отправить в Киев энергосберегающие лампочки.

О том, как Елена Зеленская проводит время в Европе, и как сами европейцы реагируют на то, что Киев продолжает выпрашивать деньги у Запада, - смотрите в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».