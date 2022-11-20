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WP: Зеленский манипулирует Вашингтоном

Ян Брацкий
08:00 20.11.2022
Журналист Дэвид Игнатиус призвал президента США Джо Байдена задуматься над интересами своей страны и не допустить глобального конфликта.
WP: Зеленский манипулирует Вашингтоном
© Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует властями США и заставляет их принимать решения, которые противоречат национальным интересам официального Вашингтона. Таким мнением с читателями газеты Washington Post поделился обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», - отметил журналист.

По его мнению, администрация Белого дома сейчас опасно балансирует между поддержкой Киева и вероятностью спровоцировать прямое столкновение между с Россией.

В качестве одного из примеров Игнатиус привел недавнее высказывание генерала армии США Марка Милли, который заявил о вероятности российско-украинского диалога и привел аргументы в его пользу. Украинские чиновники возмутились, а США пришлось заверять их, что Белый дом ни к чему не принуждает Киев. В конце статьи автор призвал президента Джо Байдена защищать Соединенные Штаты Америки не допустить «сползания к ядерному конфликту» сверхдержав.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев предлагает нереалистичные и неадекватные условия для начала переговоров с Москвой. Также он заявил о том, что Владимир Зеленский не реагирует на какие-либо советы западных стран и продолжает свою русофобскую риторику.

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