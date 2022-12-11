Эрдоган пообещал гумпомощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказать гуманитарную помощь Украине. Обещание прозвучало в ходе телефонного разговора турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информацию о переговорах сообщило ТАСС со ссылкой на администрацию Эрдогана.

В пресс-службе президента Турции отметили, что «Анкара продолжит работы, связанные с гуманитарными нуждами народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы».

Ранее сообщалось, что сегодня президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили «зерновую сделку». Президенты указали на необходимость устранения препятствий для поставок российского зерна в нуждающиеся страны.