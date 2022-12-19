Владимир Путин заявил, что Россия не намерена «поглощать» другие страны

Об этом он сказал на встрече с белорусским президентом, прокомментировав слухи о взаимоотношениях двух стран.

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Российский лидер Владимир Путин отреагировал на слухи о «поглощении» Белоруссии РФ. Он сообщил, что Россия не заинтересована в этом.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом», - заявил он.

Президент прибыл в Минск в понедельник 19 декабря для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече лидеры обсудили вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.

Также после встречи Владимир Путин сообщил о создании единого оборонного пространства Минска и Москвы. Главы государств активно обсуждали этот вопрос во время переговоров.